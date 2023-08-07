Суд арестовал принадлежащий Goldman Sachs Group пакет акций «Детского мира»

Из документов суда следует, что Goldman Sachs отказался от исполнения обязательств по генеральному соглашению из-за того, что в отношении «Открытия» США и Великобритания ввели санкции. Со ссылкой на данные сайта концерна и СМИ российский банк отмечает, что Goldman Sachs ведет работу по прекращению деятельности в России. В связи с этим в случае непринятия обеспечительных мер это в будущем может сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска.