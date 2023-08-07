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Бизнес

Суд арестовал принадлежащий Goldman Sachs Group пакет акций «Детского мира»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 37 млн обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs Group. Это следует из решения суда.

Обеспечительные меры наложены по заявлению банка «Открытие», который обратился в суд с иском о солидарном взыскании с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group, Inc. и Goldman Sachs & Co LLC задолженности в 614,74 млн руб. по генеральному соглашению по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA).

В рамках разбирательства банк требовал наложить арест на денежные средства на всех счетах корпорации, в том числе в ООО «Голдман Сакс банк», «Юникредит банке» и Ситибанке в пределах заявленной суммы, а также на активы, ценные бумаги, финансовые инструменты, открытые в российских депозитариях. «Открытие» просило суд наложить обеспечительные меры на 100% доли в «Голдман Сакс банке».

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Вместе с этим банк ходатайствовал об аресте 37 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир», а также акций Сбербанка, «Аэрофлота», «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Татнефти», банка ВТБ, которые принадлежат фонду Goldman Sachs III SICAV. Помимо этого кредитная организация просила наложить арест на дебиторскую задолженность и ряд товарных знаков.

Из документов суда следует, что Goldman Sachs отказался от исполнения обязательств по генеральному соглашению из-за того, что в отношении «Открытия» США и Великобритания ввели санкции. Со ссылкой на данные сайта концерна и СМИ российский банк отмечает, что Goldman Sachs ведет работу по прекращению деятельности в России. В связи с этим в случае непринятия обеспечительных мер это в будущем может сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска.

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В результате суд удовлетворил требования банка в части ареста акций «Детского мира» и небольших пакетов акций российских компаний, принадлежащих фонду, а также наложил обеспечительные меры на имущественные права в отношении товарных знаков.

Goldman Sachs Group была основана в 1869 г. и является одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Финансовый конгломерат занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и предоставляет широкий спектр финансовых услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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