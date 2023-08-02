Мосбиржа может убрать акции «Детского мира» из котировального списка
Мосбиржа выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга, из-за чего их могут убрать из котировального списка. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
Из сообщения биржи следует, что нарушение правил листинга касается корпоративного управления. Оно возникло в том числе из-за окончания срока действия решения совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 г. «в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента», пояснили в Мосбирже.
Согласно правилам биржи, в совете директоров эмитента должно быть не менее одной пятой и не менее трех независимых директоров от общего состава. Также совет директоров должен назначить комитеты по аудиту, вознаграждениям и номинациям. Мосбиржа не уточняет, какое именно несоответствие требованиям допустил «Детский мир».
У компании есть три месяца, чтобы устранить нарушение, в противном случае акции «Детского мира» исключат из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
На Мосбирже торгуется 60% акций «Детского мира». В ноябре 2022 г. компания анонсировала поэтапную трансформацию в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО. После этого объявления за два торговых дня – 7 и 8 ноября – акции «Детского мира» потеряли почти 30% стоимости.
В начале июля на годовом общем собрании был обновлен состав совета директоров компании. В него вошли действующие сотрудники компании – Дмитрий Богатов, Денис Гуров, Эльвира Какуркина, Георгий Кононов, Максим Олейник, Алина Певунова, а также Илья Тимченко и Александра Шабанова. Решением акционеров на должности гендиректора и коммерческого директора компании были переизбраны Мария Давыдова и Мария Володина.