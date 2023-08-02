Мосбиржа может убрать акции «Детского мира» из котировального списка

На Мосбирже торгуется 60% акций «Детского мира». В ноябре 2022 г. компания анонсировала поэтапную трансформацию в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО. После этого объявления за два торговых дня – 7 и 8 ноября – акции «Детского мира» потеряли почти 30% стоимости.