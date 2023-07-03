Акционеры «Детского мира» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

«Детский мир» – крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 декабря 2022 г. компания управляла 1086 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Ее выручка в 2022 г. увеличилась на 5% до 178 млрд руб., а чистая прибыль – на 32,6% до 9,92 млрд руб.