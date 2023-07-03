Акционеры «Детского мира» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год
Акционеры «Детского мира» на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Принятое решение: чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в поддержку этого решения было более 405,23 млн голосов, против него проголосовали 258 850 раз, воздержались – 6850.
Помимо этого на собрании был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г., а также был обновлен состав совета директоров компании, утвержден устав в новой редакции и аудитор компании – «Деловые решения и технологии».
В обновленный состав совета директоров вошли действующие сотрудники компании – Дмитрий Богатов, Денис Гуров, Эльвира Какуркина, Георгий Кононов, Максим Олейник, Алина Певунова, а также Илья Тимченко и Александра Шабанова. Решением акционеров на должности гендиректора и коммерческого директора компании были переизбраны Мария Давыдова и Мария Володина.
«Детский мир» – крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 декабря 2022 г. компания управляла 1086 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Ее выручка в 2022 г. увеличилась на 5% до 178 млрд руб., а чистая прибыль – на 32,6% до 9,92 млрд руб.