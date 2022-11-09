Акции «Детского мира» падают второй день подряд: что делать инвесторам

За два торговых дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» растеряли почти 30% стоимости – поводом послужило заявление компании о ее трансформации в полностью частную. Это в «Детском мире» объяснили тем, что из 60% торгуемых на Мосбирже акций компании значительную долю держат иностранные инвестфонды, в том числе из недружественных юрисдикций: они не могут совершать сделки с бумагами, а ряду инвесторов проблематично голосовать на собраниях акционеров, что может блокировать принятие важных для компании решений и не позволяет распределять дивиденды без риска их блокировки на счетах типа С.