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Акции «Детского мира» падают второй день подряд: что делать инвесторам

Пока стоит занять выжидательную позицию и не действовать на эмоциях
Софья Шелудченко Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

За два торговых дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» растеряли почти 30% стоимости – поводом послужило заявление компании о ее трансформации в полностью частную. Это в «Детском мире» объяснили тем, что из 60% торгуемых на Мосбирже акций компании значительную долю держат иностранные инвестфонды, в том числе из недружественных юрисдикций: они не могут совершать сделки с бумагами, а ряду инвесторов проблематично голосовать на собраниях акционеров, что может блокировать принятие важных для компании решений и не позволяет распределять дивиденды без риска их блокировки на счетах типа С.

Бизнес компании будет поэтапно реорганизован в ООО «Детский мир» – итоговое решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных