Минфин предложил включить в эксперимент по маркировке алкоголя Псковскую область
Минфин России предлагает включить Псковскую область в список регионов, где проводится эксперимент по маркировке ввозимого в страну алкоголя, сообщается на сайте ведомства.
«Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест», – говорится в сообщении.
Соответствующий проект постановления Минфин внес на рассмотрение правительства.
Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками проводится в России с июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. В нем у участвуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, а также Московская, Ленинградская, Брянская, Владимирская, Калининградская и Смоленская области.
По последним данным ФТС, в эксперименте участвуют 22 таможенных склада (из них 10 в Москве и три в Санкт-Петербурге), 14 складов временного хранения и 105 импортеров. Как напомнили в Минфине, участие в эксперименте происходит на добровольной основе.
Как писали ранее «Ведомости», власти хотят расширить перечень индикаторов риска по контролю за алкоголем, которые используются ведомствами в качестве повода для проведения проверок. На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18. В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса.