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Бизнес

Минфин предложил включить в эксперимент по маркировке алкоголя Псковскую область

Ведомости

Минфин России предлагает включить Псковскую область в список регионов, где проводится эксперимент по маркировке ввозимого в страну алкоголя, сообщается на сайте ведомства.

«Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления Минфин внес на рассмотрение правительства.

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками проводится в России с июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. В нем у участвуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, а также Московская, Ленинградская, Брянская, Владимирская, Калининградская и Смоленская области.

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По последним данным ФТС, в эксперименте участвуют 22 таможенных склада (из них 10 в Москве и три в Санкт-Петербурге), 14 складов временного хранения и 105 импортеров. Как напомнили в Минфине, участие в эксперименте происходит на добровольной основе.

Как писали ранее «Ведомости», власти хотят расширить перечень индикаторов риска по контролю за алкоголем, которые используются ведомствами в качестве повода для проведения проверок. На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18. В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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