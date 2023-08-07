Минфин предложил включить в эксперимент по маркировке алкоголя Псковскую область

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками проводится в России с июня 2021 г. по 31 мая 2024 г. В нем у участвуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, а также Московская, Ленинградская, Брянская, Владимирская, Калининградская и Смоленская области.