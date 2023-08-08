В отдельных регионах России продажи кондиционеров выросли на 60%
За неделю с 31 июля по 6 августа на фоне жары в некоторых регионах России резко увеличились продажи климатической техники. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы сети магазинов «М-Видео».
Рост продаж по сравнению с предыдущей неделей составил от 20 до 60% в зависимости от типа устройств. По словам собеседника, вентиляторы и мобильные кондиционеры показали самую высокую динамику спроса. Наибольший объем продаж традиционно пришелся на сплит-системы, добавил он.
В разговоре с «Ведомостями» генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров подтвердил увеличение спроса на климатическую технику. Он пояснил, что это связано с температурными рекордами во многих регионах, ростом потребительского кредитования и ослаблением рубля.
На прошлой недели жара пришла в северо-западные, южные регионы России, а также в Забайкалье и Северный Кавказ, сообщали синоптики. В частности, 30-градусную жару прогнозировали в Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в отдельных районах Красноярского края.
К середине недели высокие температуры установились в Краснодарском крае и Астраханской области. 6 августа также стало самым теплым днем для Москвы с начала лета. Температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве заметно похолодает 11 августа.