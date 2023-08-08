В отдельных регионах России продажи кондиционеров выросли на 60%

На прошлой недели жара пришла в северо-западные, южные регионы России, а также в Забайкалье и Северный Кавказ, сообщали синоптики. В частности, 30-градусную жару прогнозировали в Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в отдельных районах Красноярского края.