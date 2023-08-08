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Бизнес

В отдельных регионах России продажи кондиционеров выросли на 60%

Ведомости

За неделю с 31 июля по 6 августа на фоне жары в некоторых регионах России резко увеличились продажи климатической техники. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы сети магазинов «М-Видео». 

Рост продаж по сравнению с предыдущей неделей составил от 20 до 60% в зависимости от типа устройств. По словам собеседника, вентиляторы и мобильные кондиционеры показали самую высокую динамику спроса. Наибольший объем продаж традиционно пришелся на сплит-системы, добавил он. 

В разговоре с «Ведомостями» генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров подтвердил увеличение спроса на климатическую технику. Он пояснил, что это связано с температурными рекордами во многих регионах, ростом потребительского кредитования и ослаблением рубля.

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На прошлой недели жара пришла в северо-западные, южные регионы России, а также в Забайкалье и Северный Кавказ, сообщали синоптики. В частности, 30-градусную жару прогнозировали в Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в отдельных районах Красноярского края. 

К середине недели высокие температуры установились в Краснодарском крае и Астраханской области. 6 августа также стало самым теплым днем для Москвы с начала лета. Температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве заметно похолодает 11 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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