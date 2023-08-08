Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

Средняя глобальная температура достигла в июле 16,95 градуса по Цельсию. В обсерватории уточнили, что показатель побил предыдущий рекорд, установленный в июле 2019 г., на 0,33 градуса. Кроме того, июль этого года был на 0,72 градуса теплее, чем любой июль с 1991 по 2020 г.