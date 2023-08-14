«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus в Тольятти

Всего в августе 2023 г. планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. Как пояснили в «Автовазе», в это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года. Также в Тольятти планируется выпуск нескольких кузовов, которые планируется использовать в Ижевске для наладки технологического оборудования.