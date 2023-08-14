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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus в Тольятти

Ведомости

«АвтоВАЗ» с 14 августа возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапустила производство этой марки на месяц раньше намеченного срока. Об этом сообщается на ее сайте.

Всего в августе 2023 г. планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. Как пояснили в «Автовазе», в это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года. Также в Тольятти планируется выпуск нескольких кузовов, которые планируется использовать в Ижевске для наладки технологического оборудования.

«Автоваз» ранее принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во II квартале 2024 г. Перенос связан с планами по загрузке линии №1 в Тольятти, где будет увеличено производство автомобилей семейства Vesta, а также поставят на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

Как сообщали «Ведомости», «АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г. По словам источника издания, близкого к «АвтоВАЗу», новый минивэн на платформе Vesta со временем сможет заменить Lada Largus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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