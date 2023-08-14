«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus в Тольятти
«АвтоВАЗ» с 14 августа возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапустила производство этой марки на месяц раньше намеченного срока. Об этом сообщается на ее сайте.
Всего в августе 2023 г. планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. Как пояснили в «Автовазе», в это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года. Также в Тольятти планируется выпуск нескольких кузовов, которые планируется использовать в Ижевске для наладки технологического оборудования.
«Автоваз» ранее принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во II квартале 2024 г. Перенос связан с планами по загрузке линии №1 в Тольятти, где будет увеличено производство автомобилей семейства Vesta, а также поставят на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.