СМИ: Дуров арендовал виллу в Дубае за $1 млн в год
Основатель Telegram Павел Дуров поселился на вилле в одном из самых престижных районов Дубая Jumeirah Islands. Стоимость аренды составляет примерно $1 млн в год ($83 300 в месяц), выяснил американский Forbes.
По словам источников издания, это одна из самых дорогих сделок по аренде в истории этого района. Посредником в ней выступила брокерская компания Luxury Property. Jumeirah Islands (девелопер – Nakheel Properties). Jumeirah Islands состоит из 46 отдельных круглых «кластеров», в каждом из которых находится примерно по 16 вилл с собственными садами и бассейнами. Площадь виллы, арендованной Дуровым, составляет почти 1400 кв. м, в ней пять спален.
Представитель бизнесмена рассказал Forbes, что с момента переезда в Дубай в 2017 г. Дуров арендовывал разные объекты недвижимости неподалеку от штаб-квартиры Telegram в Dubai Media City – безналоговой зоне.
По оценке Forbes, состояние 38-летнего Дурова – $11,5 млрд, что делает его одним из богатейших жителей Дубая. В списке самых состоятельных людей мира он занимает 150-е место.
В апреле 2022 г. стало известно, что Дуров получил гражданство ОАЭ. Источник, близкий к Telegram, отметил, что бизнесмен получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. При этом Дуров не подавал заявления о лишении его российского гражданства.
На сегодняшний день бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китса и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г.