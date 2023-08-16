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СМИ: Дуров арендовал виллу в Дубае за $1 млн в год

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров поселился на вилле в одном из самых престижных районов Дубая Jumeirah Islands. Стоимость аренды составляет примерно $1 млн в год ($83 300 в месяц), выяснил американский Forbes.

По словам источников издания, это одна из самых дорогих сделок по аренде в истории этого района. Посредником в ней выступила брокерская компания Luxury Property. Jumeirah Islands (девелопер – Nakheel Properties). Jumeirah Islands состоит из 46 отдельных круглых «кластеров», в каждом из которых находится примерно по 16 вилл с собственными садами и бассейнами. Площадь виллы, арендованной Дуровым, составляет почти 1400 кв. м, в ней пять спален.

Представитель бизнесмена рассказал Forbes, что с момента переезда в Дубай в 2017 г. Дуров арендовывал разные объекты недвижимости неподалеку от штаб-квартиры Telegram в Dubai Media City – безналоговой зоне.

По оценке Forbes, состояние 38-летнего Дурова – $11,5 млрд, что делает его одним из богатейших жителей Дубая. В списке самых состоятельных людей мира он занимает 150-е место.

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В апреле 2022 г. стало известно, что Дуров получил гражданство ОАЭ. Источник, близкий к Telegram, отметил, что бизнесмен получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. При этом Дуров не подавал заявления о лишении его российского гражданства.

На сегодняшний день бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китса и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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