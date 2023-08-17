Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а также подготовить механизм, обеспечивающий возврат утраченного контроля над компаниями. Список поручений главы государства по итогам июньского Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», – говорится в поручении.
Кроме того, кабмину поручено разработать механизм, позволяющий восстановить российским лицам контроль над отечественными компаниями в случаях, когда контроль над ними осуществляется через иностранные юрлица и фактически утрачен из-за действий недружественных стран.
Поручение необходимо выполнить до 30 ноября.
Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня рассказал о ситуациях, когда российские активы, собственниками которых являются зарубежные компании, не могут «переехать» обратно в российскую юрисдикцию из-за нежелания иностранных государств «выпускать предпринимателей с нашими активами» и в некоторых случаях – законодательных запретов на такой переезд. Властям и бизнесу нужно проработать механизм по возвращению активов в ключевых отраслях, отмечал президент.
Путин также предложил тогда проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Путин поручил правительству совместно с деловым сообществом проработать «механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют российскими компаниями – через иностранные прослойки».
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой». Он подчеркнул, что будущее за теми, кто «готов быть со своей Родиной, работать для соотечественников» и «менять жизнь вокруг себя».