Газета
Бизнес

Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а также подготовить механизм, обеспечивающий возврат утраченного контроля над компаниями. Список поручений главы государства по итогам июньского Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», – говорится в поручении.

Кроме того, кабмину поручено разработать механизм, позволяющий восстановить российским лицам контроль над отечественными компаниями в случаях, когда контроль над ними осуществляется через иностранные юрлица и фактически утрачен из-за действий недружественных стран.

Поручение необходимо выполнить до 30 ноября.

Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня рассказал о ситуациях, когда российские активы, собственниками которых являются зарубежные компании, не могут «переехать» обратно в российскую юрисдикцию из-за нежелания иностранных государств «выпускать предпринимателей с нашими активами» и в некоторых случаях – законодательных запретов на такой переезд. Властям и бизнесу нужно проработать механизм по возвращению активов в ключевых отраслях, отмечал президент.

Путин также предложил тогда проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Путин поручил правительству совместно с деловым сообществом проработать «механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют российскими компаниями – через иностранные прослойки».

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой». Он подчеркнул, что будущее за теми, кто «готов быть со своей Родиной, работать для соотечественников» и «менять жизнь вокруг себя».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных