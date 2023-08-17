Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой». Он подчеркнул, что будущее за теми, кто «готов быть со своей Родиной, работать для соотечественников» и «менять жизнь вокруг себя».