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Бизнес

«Коммерсантъ»: российские птицефабрики столкнулись с дефицитом кадров

Ведомости

Отечественные птицефабрики испытывают нехватку рабочих рук, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо крупнейшего производителя яиц «Синявинская» и данные экспертов.

В своем письме компания предупредила ритейлров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части заказов из-за массового оттока персонала, в частности мигрантов. Всего дефицит персонала «Синявинская» оценила в 25-30%. В самой компании и крупных ритейлерах не стали комментировать газете это письмо, но гендиректор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов также отметил нехватку иностранных рабочих из-за ослабления рубля.

Отток мигрантов также отметил и гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. При этом президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, указывая на нехватку 10–25% рабочих у крупных переработчиков, подчеркивает, что доля иностранных рабочих в агропроме не превышает 15%. Сложившуюся ситуацию с нехваткой персонала он связал с внутренней миграцией и сезонным фактором.

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Директор по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева, в свою очередь, отметила, что число вакансий в агропроме по итогам июля оказалось на 18% выше, чем в июле 2022 г., но доля активных резюме выросла лишь на 2%, что является свидетельством острого дефицита кадров. По ее оценке, на его формирование повлиял рост популярности неполной занятости, а также демографические проблемы.

В Минсельхозе при этом заявили, что постоянно проводят мониторинг обеспеченности предприятий кадрами и материально-техническими ресурсами, а птицефабрики показывает устойчивые темпы роста производства.

Ранее по теме: Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля

Как писали ранее «Ведомости», из-за ослабления рубля из России могут уехать до трети трудовых мигрантов. По словам главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Он предполагает, что отток трудовых мигрантов в первую очередь вероятен в наименее оплачиваемых сферах – ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве и т. д.

Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов, в свою очередь, заявил, что не все мигранты едут в Россию только зарабатывать. По его мнению, из-за ослабления рубля отток иностранной рабочей силы действительно может быть, но он не превысит долю в 10% от текущего числа работающих в России мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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