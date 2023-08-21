«Коммерсантъ»: российские птицефабрики столкнулись с дефицитом кадров

Директор по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева, в свою очередь, отметила, что число вакансий в агропроме по итогам июля оказалось на 18% выше, чем в июле 2022 г., но доля активных резюме выросла лишь на 2%, что является свидетельством острого дефицита кадров. По ее оценке, на его формирование повлиял рост популярности неполной занятости, а также демографические проблемы.