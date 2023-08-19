ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы

После этого, согласно данным Росстата, цены на курицу стали снижаться и в апреле 2023 г. опустились ниже 170 руб. за кг. Среди причин, по которым стоимость мяса курицы выросла, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев назвал рост цен на компоненты кормовых добавок и оборудование, а также увеличившиеся затраты на логистику.