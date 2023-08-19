ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность оптово-отпускных цен, устанавливаемых производителями мяса птицы, кормов и ветеринарных препаратов, сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС также рассказали, что двум производителям мяса птицы выдали предписания по результатам совершения сделок на рынке. Проанализировав запрошенную информацию, ведомство решит, есть ли основания для принятия мер реагирования.
В конце июля стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума – 196,93 руб. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 г., тогда стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса курицы составляла 191,84 руб.
После этого, согласно данным Росстата, цены на курицу стали снижаться и в апреле 2023 г. опустились ниже 170 руб. за кг. Среди причин, по которым стоимость мяса курицы выросла, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев назвал рост цен на компоненты кормовых добавок и оборудование, а также увеличившиеся затраты на логистику.
26 июля Минсельхоз сообщил, что динамика цен по большинству видов продовольственной продукции находится в пределах инфляции, по ряду категорий цены зафиксированы ниже этого уровня.
В конце мая «Ведомости» писали, что на российском рынке сформировалась «физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера. Одной из причин могут быть трудности у производителей Белгородской области, которая считается лидером по промышленному производству мяса птицы в стране.