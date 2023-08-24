Subway объявил о продаже бизнеса инвесткомпании Roark Capital

По состоянию на 2021 г. Subway была крупнейшей сетью ресторанов в США, всего было представлено около 21 000 точек. Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. По данным сайта компании, сейчас российская сеть ресторанов – третья по числу точек Subway в Европе и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.