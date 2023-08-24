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Бизнес

Subway объявил о продаже бизнеса инвесткомпании Roark Capital

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания Subway заключила окончательное соглашение о продаже бизнеса с инвестиционной компанией Roark Capital, следует из пресс-релиза компании.

Сроки закрытия сделки будут зависеть от одобрения регулирующих органов. В Subway не назвали сумму сделки. 21 августа The Wall Street Journal сообщила, что ее стоимость может составить $9,6 млрд.

«Сделка сочетает глобальное присутствие Subway и силу бренда с глубоким опытом Roark в ресторанном бизнесе и франчайзинговом бизнесе», – уточнили в компании.

В управлении Roark находятся активы стоимостью $37 млрд. Компания специализируется на инвестициях в фирмы, работающие в секторах франчайзинга, потребительских товаров и бизнес-услуг.

Генеральный директор Subway Джон Чидси отметил, что сделка отражает долгосрочный потенциал роста компании и ценность бренда. По его словам, вместе с Roark у компании «светлое будущее», Subway продолжит фокусироваться на взаимовыгодном подходе для франчайзи.

О планах Subway продать бизнес стало известно в январе. В мае Reuters сообщил, что сеть ресторанов на тот момент не получила заявок выше $10 млрд, как хотела ранее. Поэтому финансовый консультант компании JPMorgan Chase представил потенциальным покупателям план долгового финансирования приобретения на $5 млрд.

По состоянию на 2021 г. Subway была крупнейшей сетью ресторанов в США, всего было представлено около 21 000 точек. Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. По данным сайта компании, сейчас российская сеть ресторанов – третья по числу точек Subway в Европе и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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