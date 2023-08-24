Subway объявил о продаже бизнеса инвесткомпании Roark Capital
Сеть ресторанов быстрого питания Subway заключила окончательное соглашение о продаже бизнеса с инвестиционной компанией Roark Capital, следует из пресс-релиза компании.
Сроки закрытия сделки будут зависеть от одобрения регулирующих органов. В Subway не назвали сумму сделки. 21 августа The Wall Street Journal сообщила, что ее стоимость может составить $9,6 млрд.
«Сделка сочетает глобальное присутствие Subway и силу бренда с глубоким опытом Roark в ресторанном бизнесе и франчайзинговом бизнесе», – уточнили в компании.
В управлении Roark находятся активы стоимостью $37 млрд. Компания специализируется на инвестициях в фирмы, работающие в секторах франчайзинга, потребительских товаров и бизнес-услуг.
Генеральный директор Subway Джон Чидси отметил, что сделка отражает долгосрочный потенциал роста компании и ценность бренда. По его словам, вместе с Roark у компании «светлое будущее», Subway продолжит фокусироваться на взаимовыгодном подходе для франчайзи.
О планах Subway продать бизнес стало известно в январе. В мае Reuters сообщил, что сеть ресторанов на тот момент не получила заявок выше $10 млрд, как хотела ранее. Поэтому финансовый консультант компании JPMorgan Chase представил потенциальным покупателям план долгового финансирования приобретения на $5 млрд.
По состоянию на 2021 г. Subway была крупнейшей сетью ресторанов в США, всего было представлено около 21 000 точек. Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. По данным сайта компании, сейчас российская сеть ресторанов – третья по числу точек Subway в Европе и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.