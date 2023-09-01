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Экономика

Правительство предложило разрешить хранение агрохимикатов в водоохранных зонах портов

Ведомости

Правительство разработало законопроект, которым будет разрешено размещение хранилищ аммиачной селитры, аммиака, метанола и нитрата калия в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Документ внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты.  

Согласно действующему законодательству, в России запрещено хранить взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Все они размещались на территории портов Украины и стран Прибалтики, где были построены специализированные порты для перевалки этих удобрений. Сейчас же у России нет доступа к этим портам.  

«Требуется срочное строительство специализированных терминалов, предназначенных для хранения и перевалки аммиака, метанола и других химических опасных грузов. Для этого необходимо снять действующие регуляторные ограничения, прежде всего устранить законодательное ограничение для территорий морских портов на размещение и хранение химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в пределах водоохранной зоны», – пояснили в правительстве. 

При этом размещение указанных удобрений на территории прибрежных защитных полос будет по-прежнему запрещено. Правительство отдельным распоряжением выделит те порты, на территории которых можно будет построить специализированные терминалы. Авторы законопроекта добавили, что отсутствие запрета на размещение специализированных хранилищ в морских портах соответствует общемировой практике. 

Благодаря этому законопроекту и размещению удобрений вдоль береговой линии будут минимизированы возможные риски негативного влияния на окружающую среду при перевалке опасных грузов, а также сокращены время и расходы на их перевалку и при этом сохранено качество продукции, следует из пояснительной записки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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