Правительство предложило разрешить хранение агрохимикатов в водоохранных зонах портов

Согласно действующему законодательству, в России запрещено хранить взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Все они размещались на территории портов Украины и стран Прибалтики, где были построены специализированные порты для перевалки этих удобрений. Сейчас же у России нет доступа к этим портам.