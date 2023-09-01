Правительство предложило разрешить хранение агрохимикатов в водоохранных зонах портов
Правительство разработало законопроект, которым будет разрешено размещение хранилищ аммиачной селитры, аммиака, метанола и нитрата калия в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Документ внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты.
Согласно действующему законодательству, в России запрещено хранить взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Все они размещались на территории портов Украины и стран Прибалтики, где были построены специализированные порты для перевалки этих удобрений. Сейчас же у России нет доступа к этим портам.
«Требуется срочное строительство специализированных терминалов, предназначенных для хранения и перевалки аммиака, метанола и других химических опасных грузов. Для этого необходимо снять действующие регуляторные ограничения, прежде всего устранить законодательное ограничение для территорий морских портов на размещение и хранение химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в пределах водоохранной зоны», – пояснили в правительстве.
При этом размещение указанных удобрений на территории прибрежных защитных полос будет по-прежнему запрещено. Правительство отдельным распоряжением выделит те порты, на территории которых можно будет построить специализированные терминалы. Авторы законопроекта добавили, что отсутствие запрета на размещение специализированных хранилищ в морских портах соответствует общемировой практике.
Благодаря этому законопроекту и размещению удобрений вдоль береговой линии будут минимизированы возможные риски негативного влияния на окружающую среду при перевалке опасных грузов, а также сокращены время и расходы на их перевалку и при этом сохранено качество продукции, следует из пояснительной записки.