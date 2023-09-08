Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию логотипа «R Банк»

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.