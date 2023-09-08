Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию логотипа «R Банк»
Райффайзенбанк может переименоваться в «R Банк» – заявку на регистрацию такого логотипа кредитная организация подала в Роспатент, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
Логотип и название представлены на русском и английском языках: «R Банк» и «R Bank».
«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит наши возможности по использованию одного из существующих товарных знаков», – рассказали в банке.
В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.
В середине апреля с некоторых зданий в Москве сняли вывески Райффайзенбанка. Тогда крупная вывеска банка также пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Райффайзенбанк пояснил, что не стал продлевать контракты на размещение части наружной рекламы в столице для снижения узнаваемости.
С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Тогда решение связывали с «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». В сентябре банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса.