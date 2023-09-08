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Бизнес

Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию логотипа «R Банк»

Ведомости

Райффайзенбанк может переименоваться в «R Банк» – заявку на регистрацию такого логотипа кредитная организация подала в Роспатент, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

Логотип и название представлены на русском и английском языках: «R Банк» и «R Bank».

«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит наши возможности по использованию одного из существующих товарных знаков», – рассказали в банке.

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.

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В середине апреля с некоторых зданий в Москве сняли вывески Райффайзенбанка. Тогда крупная вывеска банка также пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Райффайзенбанк пояснил, что не стал продлевать контракты на размещение части наружной рекламы в столице для снижения узнаваемости. 

С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Тогда решение связывали с «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». В сентябре банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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