Nasdaq дала Qiwi отсрочку на разделение бизнеса на российский и международный

Компания рассчитывает завершить процесс разделения бизнеса для сохранения листинга до 11 ноября 2023 г. Группа попросила об отсрочке, так как ей необходимо получить разрешения от регулирующих органов на продажу российских активов. Qiwi plc уже выполнила основные условия Nasdaq по реструктуризации. Она сделала отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г.