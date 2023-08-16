Чистая прибыль Qiwi выросла на 78% за шесть месяцев

«Мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ, чтобы полностью или хотя бы частично снять ограничения», – говорится в сообщении. В ориентировочных целях компания провела стресс-тест на наихудший случай, основанный на фактических результатах за первое полугодие 2023 г., и подсчитала, что если бы полный объем ограничений действовал с начала 2023 г., это повлияло бы на объем платежей до 20%, на чистую выручку группы до 25% и на скорректированную чистую прибыль до 40%.