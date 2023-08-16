Газета
Инвестиции

Чистая прибыль Qiwi выросла на 78% за шесть месяцев

Ведомости

Чистая выручка Qiwi по МСФО выросла на 7,5%, до 17,7 млрд руб. за первое полугодие 2023 г., скорректированная чистая прибыль – на 78%, до 9,4 млрд руб. Объем платежей вырос на 13,7%, и составил 974 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета о финансовых результатах поставщика платежных и финансовых услуг.

За II квартал 2023 г. чистая выручка компании снизилась на 9,9% до 9,19 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 10,22 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 76,6% до 5,23 млрд руб. (в июне 2022 г. – 2,96 млрд руб.).

Компания сообщила, что не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. Поэтому Совет директоров решил держать распределение дивидендов под контролем до изменения режима санкций или других событий, позволяющих компании распределять дивиденды среди всех своих акционеров.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

25 июля 2023 г. в ходе плановой проверки Qiwi Bank ЦБ РФ издал распоряжение о введении временных частичных ограничений для физических лиц на вывод средств с QIWI-кошельков на банковские счета или снятие наличных. В отчете уточнили, что Qiwi Bank уже устранил выявленные недостатки и предоставил результаты регулятору. 

«Мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ, чтобы полностью или хотя бы частично снять ограничения», – говорится в сообщении. В ориентировочных целях компания провела стресс-тест на наихудший случай, основанный на фактических результатах за первое полугодие 2023 г., и подсчитала, что если бы полный объем ограничений действовал с начала 2023 г., это повлияло бы на объем платежей до 20%, на чистую выручку группы до 25% и на скорректированную чистую прибыль до 40%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных