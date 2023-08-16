Чистая прибыль Qiwi выросла на 78% за шесть месяцев
Чистая выручка Qiwi по МСФО выросла на 7,5%, до 17,7 млрд руб. за первое полугодие 2023 г., скорректированная чистая прибыль – на 78%, до 9,4 млрд руб. Объем платежей вырос на 13,7%, и составил 974 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета о финансовых результатах поставщика платежных и финансовых услуг.
За II квартал 2023 г. чистая выручка компании снизилась на 9,9% до 9,19 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 10,22 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 76,6% до 5,23 млрд руб. (в июне 2022 г. – 2,96 млрд руб.).
Компания сообщила, что не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. Поэтому Совет директоров решил держать распределение дивидендов под контролем до изменения режима санкций или других событий, позволяющих компании распределять дивиденды среди всех своих акционеров.
25 июля 2023 г. в ходе плановой проверки Qiwi Bank ЦБ РФ издал распоряжение о введении временных частичных ограничений для физических лиц на вывод средств с QIWI-кошельков на банковские счета или снятие наличных. В отчете уточнили, что Qiwi Bank уже устранил выявленные недостатки и предоставил результаты регулятору.
«Мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ, чтобы полностью или хотя бы частично снять ограничения», – говорится в сообщении. В ориентировочных целях компания провела стресс-тест на наихудший случай, основанный на фактических результатах за первое полугодие 2023 г., и подсчитала, что если бы полный объем ограничений действовал с начала 2023 г., это повлияло бы на объем платежей до 20%, на чистую выручку группы до 25% и на скорректированную чистую прибыль до 40%.