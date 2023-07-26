«Киви банк» временно ограничил снятие наличных

При этом в организации заверили, что временные ограничения не распространяются на другие услуги. В частности, пользователям по-прежнему доступно пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi. В компании добавили, что без изменений продолжают работать денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юрлиц.