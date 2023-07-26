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Финансы

«Киви банк» временно ограничил снятие наличных

Ведомости

«Киви банк» частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности и ведению документации. Об этом сообщили в пресс-службе компании, выразив надежду, что в ближайшее время все ограничения будут сняты.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», – сказано в сообщении. Предписание ЦБ вступает в силу 26 июля.

«Киви банк» назвал недочеты, которые Банк России выявил при проверке, «типичными для крупных организаций его уровня». В настоящее время «Киви банк» уточняет детали предписания.

При этом в организации заверили, что временные ограничения не распространяются на другие услуги. В частности, пользователям по-прежнему доступно пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi. В компании добавили, что без изменений продолжают работать денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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