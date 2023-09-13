Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

В России PVH управляла более 150 магазинами Tommy Hilfiger и Calvin Klein. «Коммерсантъ» предположил, что управление этими точками перейдет к «Ритэйл экселенс», поскольку 12 сентября на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в «Пулково». Для связи была дана электронная почта на домене Retailexc.ru.