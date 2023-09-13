Газета
Бизнес

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

Ведомости

Компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в середине августа вышла из капитала российского подразделения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Название «Пивиэйч сторс рус» сменилось на «Ритэйл экселенс». Новым владельцем и генеральным директором компании стал Денис Щукин, который с 2018 г. занимал должность директора розничной сети PVH в России. В PVH на вопросы газеты не ответили.

В России PVH управляла более 150 магазинами Tommy Hilfiger и Calvin Klein. «Коммерсантъ» предположил, что управление этими точками перейдет к «Ритэйл экселенс», поскольку 12 сентября на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в «Пулково». Для связи была дана электронная почта на домене Retailexc.ru.

Производитель одежды PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В частности, в России компания развивала сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. На фоне начала спецоперации России на Украине PVH приостановила работу в РФ. В отчете за первую половину 2023 г. говорится, что корпорация полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Минпромторг разрешил параллельный импорт автозапчастей Isuzu и очков Ray-Ban

В 2021 г. выручка российского подразделения PVH составила 3,52 млрд руб., увеличившись на 42% относительно 2020 г. Чистая прибыль выросла на 28,2% до 211,82 млн руб. Данные за 2022 г. корпорация не публиковала.

Ранее Минпромторг включил одежду Tommy Hilfiger и Calvin Klein в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных