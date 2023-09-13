Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса
Компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в середине августа вышла из капитала российского подразделения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Название «Пивиэйч сторс рус» сменилось на «Ритэйл экселенс». Новым владельцем и генеральным директором компании стал Денис Щукин, который с 2018 г. занимал должность директора розничной сети PVH в России. В PVH на вопросы газеты не ответили.
В России PVH управляла более 150 магазинами Tommy Hilfiger и Calvin Klein. «Коммерсантъ» предположил, что управление этими точками перейдет к «Ритэйл экселенс», поскольку 12 сентября на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в «Пулково». Для связи была дана электронная почта на домене Retailexc.ru.
Производитель одежды PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В частности, в России компания развивала сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. На фоне начала спецоперации России на Украине PVH приостановила работу в РФ. В отчете за первую половину 2023 г. говорится, что корпорация полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи, отмечает «Коммерсантъ».
В 2021 г. выручка российского подразделения PVH составила 3,52 млрд руб., увеличившись на 42% относительно 2020 г. Чистая прибыль выросла на 28,2% до 211,82 млн руб. Данные за 2022 г. корпорация не публиковала.
Ранее Минпромторг включил одежду Tommy Hilfiger и Calvin Klein в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.