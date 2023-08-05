Минпромторг разрешил параллельный импорт автозапчастей Isuzu и очков Ray-Ban
Минпромторг России внес в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, несколько новых позиций. В ведомстве отметили, что изменения носят точечный характер, передает ТАСС.
В частности, теперь разрешен параллельный импорт батарей и аккумуляторов Panasonic, Duracell и Varta. Минпромторг внес в список запчасти для автомобилей и техники BOMAGа Isuzu, а также фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. Кроме того, в перечень включили очки разных брендов, включая Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein.
При этом в списке не оказалось линз Acuvue. В Минпромторге пояснили, что компания продолжает официальные поставки продукции.
Разрешенными для параллельного импорта остались телефоны Samsung, следует из приказа ведомства, опубликованного 4 августа на портале правовой информации. В июне глава Минцифры Максут Шадаев допустил исключение продукции Samsung и LG из перечня в связи с появлением в России китайских аналогов. Министр подчеркнул, что ограничение поставок iPhone по параллельному импорту не обсуждается.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать в конце марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Осенью механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.