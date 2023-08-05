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Бизнес

Минпромторг разрешил параллельный импорт автозапчастей Isuzu и очков Ray-Ban

Ведомости

Минпромторг России внес в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, несколько новых позиций. В ведомстве отметили, что изменения носят точечный характер, передает ТАСС.

В частности, теперь разрешен параллельный импорт батарей и аккумуляторов Panasonic, Duracell и Varta. Минпромторг внес в список запчасти для автомобилей и техники BOMAGа Isuzu, а также фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. Кроме того, в перечень включили очки разных брендов, включая Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein.

При этом в списке не оказалось линз Acuvue. В Минпромторге пояснили, что компания продолжает официальные поставки продукции. 

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Разрешенными для параллельного импорта остались телефоны Samsung, следует из приказа ведомства, опубликованного 4 августа на портале правовой информации. В июне глава Минцифры Максут Шадаев допустил исключение продукции Samsung и LG из перечня в связи с появлением в России китайских аналогов. Министр подчеркнул, что ограничение поставок iPhone по параллельному импорту не обсуждается.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать в конце марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Осенью механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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