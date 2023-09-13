РБК: Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд рублей в туристические проекты
Аркадий Ротенберг планирует вложить более 129 млрд руб. в российскую туристическую инфраструктуру в течение ближайших пяти лет. Об этом он сообщил РБК.
По словам Ротенберга, в Южном и Сибирском федеральных округах появятся комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата», включающие отели, апартаменты, аквапарки, развлекательные и оздоровительные объекты всех ценовых сегментов. Проект также предусматривает благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и др. Часть из них сделают общедоступными по согласованию с местными властями.
Первые очереди курортов запустят в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае в 2026 г. Упор сделают на «доступном предложении» в трех- и четырехзвездочных отелях «на любой вкус и кошелек» и новаторских решениях в санаторно-курортном и оздоровительном комплексе, подчеркнул он.
Новые курорты оборудуют на южном берегу Крыма на месте советских санаториев, которые Ротенберг купил под реконструкцию в 2019 г. На данный момент в Крыму уже функционируют принадлежащие Ротенбергу санатории «Ай-Петри» и «Дюльбер» и отели «Дача Рахманинов» и «Родня».
«Рядом с Ласточкиным гнездом будет реализован комплексный проект развития территории санатория «Жемчужина». На месте реконструируемого пансионата «Мисхор» появится современный гостиничный комплекс с акцентом на семейный отдых», – приводит РБК слова бизнесмена.
В Геленджике появятся отели разных форматов и ценовых сегментов. Об особенностях проектов в Сибирском федеральном округе пока не сообщается.
В апреле 2021 г. Ротенберг сообщил, что планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму. На тот момент бизнесмен уже второй год являлся бенефициаром нескольких санаториев полуострова. Ротенберг впервые заинтересовался санаториями Крыма в 2018 г.