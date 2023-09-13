РБК: Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд рублей в туристические проекты

Первые очереди курортов запустят в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае в 2026 г. Упор сделают на «доступном предложении» в трех- и четырехзвездочных отелях «на любой вкус и кошелек» и новаторских решениях в санаторно-курортном и оздоровительном комплексе, подчеркнул он.