СМИ: ГК «Дело» выкупит блокирующий пакет акций КСК у Cargill

Крупные зернотрейдеры начали сообщать об уходе с российского рынка в марте этого года – тогда об этом, в частности, объявил канадский трейдер Viterra. 29 марта стало известно, что в новом сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2023 г. - 30 июня 2024 г.) российское подразделение Cargill прекратит экспорт продукции из России. Компания сообщила тогда, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. При этом подчеркивалось, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России», они «не планируются и не рассматриваются».