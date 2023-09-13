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СМИ: ГК «Дело» выкупит блокирующий пакет акций КСК у Cargill

Ведомости

Группа компаний «Дело» выкупит блокирующий (25% плюс одна акция) пакет зернового терминала КСК в Новороссийске у американского крупнейшего трейдера Cargill. Об этом рассказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев, передает «Коммерсантъ».

По словам Шишкарева, стороны согласовали все вопросы, а документы направлены в правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Заявка, ожидает он, будет рассмотрена в течение месяца.

«Дело» в 2013 г. продало Cargill блокирующий пакет КСК. На этот терминал приходилось около 20% грузооборота трейдера.

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Крупные зернотрейдеры начали сообщать об уходе с российского рынка в марте этого года – тогда об этом, в частности, объявил канадский трейдер Viterra. 29 марта стало известно, что в новом сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2023 г. - 30 июня 2024 г.) российское подразделение Cargill прекратит экспорт продукции из России. Компания сообщила тогда, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. При этом подчеркивалось, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России», они «не планируются и не рассматриваются».

Cargill начала работу на российском рынке в 1991 г. Помимо экспорта зерна российское подразделение также занимается поставками пищевых продуктов в ресторанные и торговые сети, работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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