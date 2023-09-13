СМИ: ГК «Дело» выкупит блокирующий пакет акций КСК у Cargill
По словам Шишкарева, стороны согласовали все вопросы, а документы направлены в правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Заявка, ожидает он, будет рассмотрена в течение месяца.
«Дело» в 2013 г. продало Cargill блокирующий пакет КСК. На этот терминал приходилось около 20% грузооборота трейдера.
Крупные зернотрейдеры начали сообщать об уходе с российского рынка в марте этого года – тогда об этом, в частности, объявил канадский трейдер Viterra. 29 марта стало известно, что в новом сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2023 г. - 30 июня 2024 г.) российское подразделение Cargill прекратит экспорт продукции из России. Компания сообщила тогда, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. При этом подчеркивалось, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России», они «не планируются и не рассматриваются».
Cargill начала работу на российском рынке в 1991 г. Помимо экспорта зерна российское подразделение также занимается поставками пищевых продуктов в ресторанные и торговые сети, работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали и др.