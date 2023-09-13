Амурский ГПЗ будет замещать выпадающие из поставок США объемы гелия
Амурский ГПЗ после выхода на полную мощность будет наращивать производство гелия, замещая тем самым объемы, выпадающие из поставок США. Об этом рассказал гендиректор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства 13 сентября посетил Амурский ГПЗ в районе города Свободный, его сопровождали полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов.
Лебедев в своем докладе сообщил, что доля Амурского ГПЗ на мировом рынке после выхода на полную мощность превысит 30%, причем ресурсный потенциал месторождений способен покрыть и превысить полную мировую потребность.
«Для регулирования сейчас здесь работает установка мембранного деления, которая излишки гелия здесь сохраняет, создавая стратегический запас. А мы будем своим объемом, наращивая производство гелия, замещать на рынке те количества газа ценного, которые выпадают из поставки США», – приводит его слова ТАСС.
Лебедев пояснил, что запасы хранилища Клиффсайд в США истощаются с каждым годом и этот объем рынка будет занимать Россия.
Амурский ГПЗ – один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, а также одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд куб. м газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн куб. м гелия.
Старт работе первой очереди ГПЗ Путин дал в июне 2021 г. В сентябре того же года начали работу вторая технологическая линия завода и первая из трех гелиевых установок. Проект строительства Амурского ГПЗ готов почти на 90%, сообщил 31 августа председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.