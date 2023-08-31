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Алексей Миллер сообщил о готовности Амурского ГПЗ почти на 90%

Ведомости

Проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) реализован к сегодняшнему дню на 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Стенограмму мероприятия опубликовал Telegram-канал компании.

«Строительство заводов продолжается. По Амурскому газоперерабатывающему комплексу вы знаете, что статус готовности на сегодняшний день – почти 90%», – сказал он.

Миллер поблагодарил коллег, отметив «очень непростые условия», в которых ведутся строительные работы.

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Амурский ГПЗ – один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, а также одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд куб. м газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн куб. м гелия. 

Старт работе первой очереди ГПЗ дал президент России Владимир Путин в июне 2021 г. В сентябре того же года начали работу вторая технологическая линия завода и первая из трех гелиевых установок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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