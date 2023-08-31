Алексей Миллер сообщил о готовности Амурского ГПЗ почти на 90%
Проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) реализован к сегодняшнему дню на 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Стенограмму мероприятия опубликовал Telegram-канал компании.
«Строительство заводов продолжается. По Амурскому газоперерабатывающему комплексу вы знаете, что статус готовности на сегодняшний день – почти 90%», – сказал он.
Миллер поблагодарил коллег, отметив «очень непростые условия», в которых ведутся строительные работы.
Амурский ГПЗ – один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, а также одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд куб. м газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн куб. м гелия.
Старт работе первой очереди ГПЗ дал президент России Владимир Путин в июне 2021 г. В сентябре того же года начали работу вторая технологическая линия завода и первая из трех гелиевых установок.