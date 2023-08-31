Алексей Миллер сообщил о готовности Амурского ГПЗ почти на 90%

Амурский ГПЗ – один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, а также одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд куб. м газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн куб. м гелия.