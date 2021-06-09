Путин дал старт работе первой очереди Амурского ГПЗ
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщила пресс-служба Кремля.
«Сегодня у нас значимое событие: российская компания "Газпром" вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода», — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии. Он отметил, что с выходом на полную мощность ГПЗ станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия. Этот проект имеет особое значение для российской экономики.
Амурский ГПЗ — один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд кубометров газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн кубометров гелия. После выхода ГПЗ на полную производительность перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80%, рассказали в Кремле.