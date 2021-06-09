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Путин дал старт работе первой очереди Амурского ГПЗ

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня у нас значимое событие: российская компания "Газпром" вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода», — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии. Он отметил, что с выходом на полную мощность ГПЗ станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия. Этот проект имеет особое значение для российской экономики.

Амурский ГПЗ — один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке. Его строительство началось в 2015 г. На заводе будет перерабатываться природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 г., она составит 42 млрд кубометров газа в год. Он также сможет ежегодно производить до 60 млн кубометров гелия. После выхода ГПЗ на полную производительность перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80%, рассказали в Кремле.

Ранее по теме: «Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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