«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте. Предварительная оценка общей стоимости – $14,1 млрд, он обсуждался с потенциальными зарубежными партнерами – саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR – в конце 2019 г., знают два собеседника, а также федеральный чиновник, но чем завершились переговоры – не сообщают. Один из них сказал, что «Газпром» готовит детальную оценку экономики проекта.