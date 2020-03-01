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«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Комплекс стоимостью $14,1 млрд может стать альтернативой экспорту по трубе
Артур Топорков
У «Газпрома» есть и более дорогие решения – Амурский ГПЗ (на фото) /Gazprom

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте. Предварительная оценка общей стоимости – $14,1 млрд, он обсуждался с потенциальными зарубежными партнерами – саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR – в конце 2019 г., знают два собеседника, а также федеральный чиновник, но чем завершились переговоры – не сообщают. Один из них сказал, что «Газпром» готовит детальную оценку экономики проекта.

Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и рассматривает несколько проектов в этой сфере. Но комментировать конкретные проекты, равно как подтверждать или опровергать подлинность материалов, он не стал.

В «Газпроме» от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».

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