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Бизнес

Huawei заключила с Xiaomi соглашение о взаимном применении патентов

Ведомости

Китайские технологические гиганты Huawei и Xiaomi заключили соглашение о совместном использовании патентов в сфере телекоммуникационных технологий, в том числе по 5G. Об этом сообщила пресс-служба Huawei.

«Мы очень рады заключить лицензионное соглашение с Xiaomi. Оно <...> поможет нам увеличить наши инвестиции в исследования технологий мобильной связи будущего», — отметил глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Алан Фан.

Генеральный директор по развитию корпоративного бизнеса и стратегии интеллектуальной собственности Xiaomi Ран Сюй добавил, что этим соглашением компании-конкуренты показывают, что признают и уважают интеллектуальную собственность друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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