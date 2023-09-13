Huawei заключила с Xiaomi соглашение о взаимном применении патентов
«Мы очень рады заключить лицензионное соглашение с Xiaomi. Оно <...> поможет нам увеличить наши инвестиции в исследования технологий мобильной связи будущего», — отметил глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Алан Фан.
Генеральный директор по развитию корпоративного бизнеса и стратегии интеллектуальной собственности Xiaomi Ран Сюй добавил, что этим соглашением компании-конкуренты показывают, что признают и уважают интеллектуальную собственность друг друга.
Ранее сообщалось, что средняя розничная цена на смартфоны в России увеличилась примерно до 25 000 руб. (на 32%) по итогам первой половины текущего года. В первую очередь, подорожала техника производителей Xiaomi, Samsung, Apple и Realme, следует из данных аналитического центра GS Group.