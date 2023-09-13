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Бизнес

Citigroup объявила о структурных изменениях для упрощения работы

Ведомости

Американская Citigroup изменит организационную модель и выделит пять направлений бизнеса, следует из пресс-релиза компании.

Трансформация производится в соответствие с бизнес-стратегией Citigroup, изменения должны упростить работу банка, подчеркнули в компании.

«Новая, более плоская структура повышает уровень руководителей пяти подразделений Citi и устраняет управленческие звенья, что ускорит процесс принятия решений, усилит подотчетность и повысит уровень внимания к клиентам», – говорится в сообщении. По словам генерального директора Джейн Фрейзер, изменения повысят ответственность за обслуживание клиентов.

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Новая структура повышает уровень руководителей направлений, все они будут подчиняться непосредственно генеральному директору. Также изменится система международных отделений, они будут подотчетны главе профильного подразделения.

14 октября 2022 г. Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 г. Позже компания объявила о том, что в рамках сокращения своего присутствия в России будет сворачивать розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями, также она объявила о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому «Уралсибу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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