Citigroup объявила о структурных изменениях для упрощения работы
Американская Citigroup изменит организационную модель и выделит пять направлений бизнеса, следует из пресс-релиза компании.
Трансформация производится в соответствие с бизнес-стратегией Citigroup, изменения должны упростить работу банка, подчеркнули в компании.
«Новая, более плоская структура повышает уровень руководителей пяти подразделений Citi и устраняет управленческие звенья, что ускорит процесс принятия решений, усилит подотчетность и повысит уровень внимания к клиентам», – говорится в сообщении. По словам генерального директора Джейн Фрейзер, изменения повысят ответственность за обслуживание клиентов.
Новая структура повышает уровень руководителей направлений, все они будут подчиняться непосредственно генеральному директору. Также изменится система международных отделений, они будут подотчетны главе профильного подразделения.
14 октября 2022 г. Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 г. Позже компания объявила о том, что в рамках сокращения своего присутствия в России будет сворачивать розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями, также она объявила о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому «Уралсибу».