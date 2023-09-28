СМИ: ВЭБ проведет четвертую реорганизацию и сократит до 600 сотрудников
«По итогам анализа не исключаем, что оптимизация коснется до 600 человек в периметре ВЭБ.РФ, то есть порядка 20% всей численности персонала, это порядка 2700 сотрудников», — уточнил собеседник издания.
Очередная реорганизация необходима госкорпорации для уменьшения объема расходов. ВЭБ собирается «сфокусироваться на задачах нового экономического цикла» при росте эффективности и это требует более качественного управления корпорацией, а также повышения ее производительности, уточнил РБК.
После предыдущих трех реорганизаций в ВЭБ увеличилась с 2018 г. почти в четыре раза выдача кредитов и предоставление гарантий при соотношении к доле ВВП. Четвертый этап обновления распространится не только на головную структуру ВЭБ.РФ, на и на ее дочерние компании, в том числе «ПроШколу» и «ПроГород».
В конце августа председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил на встрече с президентом РФ, что госкорпорация планирует создать крупную компанию в области кибербезопасности. Такое решение в ВЭБе приняли после распоряжения правительства о введении так называемого «права на риск» для компаний. Теперь бизнес при формировании инвестиционного портфеля может отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам.