СМИ: ВЭБ проведет четвертую реорганизацию и сократит до 600 сотрудников

После предыдущих трех реорганизаций в ВЭБ увеличилась с 2018 г. почти в четыре раза выдача кредитов и предоставление гарантий при соотношении к доле ВВП. Четвертый этап обновления распространится не только на головную структуру ВЭБ.РФ, на и на ее дочерние компании, в том числе «ПроШколу» и «ПроГород».