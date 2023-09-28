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СМИ: ВЭБ проведет четвертую реорганизацию и сократит до 600 сотрудников

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ (ВЭБ) планирует запустить четвертую реорганизацию за последние пять лет. В результате перестройки рабочего процесса компания может уволить до 600 сотрудников, сообщил РБК со ссылкой на близкий к ВЭБу источник.

«По итогам анализа не исключаем, что оптимизация коснется до 600 человек в периметре ВЭБ.РФ, то есть порядка 20% всей численности персонала, это порядка 2700 сотрудников», — уточнил собеседник издания.

Очередная реорганизация необходима госкорпорации для уменьшения объема расходов. ВЭБ собирается «сфокусироваться на задачах нового экономического цикла» при росте эффективности и это требует более качественного управления корпорацией, а также повышения ее производительности, уточнил РБК.

После предыдущих трех реорганизаций в ВЭБ увеличилась с 2018 г. почти в четыре раза выдача кредитов и предоставление гарантий при соотношении к доле ВВП. Четвертый этап обновления распространится не только на головную структуру ВЭБ.РФ, на и на ее дочерние компании, в том числе «ПроШколу» и «ПроГород».

Ранее по теме: ВЭБ рассматривает участие в создании крупной компании в сфере кибербезопасности

В конце августа председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил на встрече с президентом РФ, что госкорпорация планирует создать крупную компанию в области кибербезопасности. Такое решение в ВЭБе приняли после распоряжения правительства о введении так называемого «права на риск» для компаний. Теперь бизнес при формировании инвестиционного портфеля может отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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