ВЭБ рассматривает участие в создании крупной компании в сфере кибербезопасности

«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали «правом на риск»: мы теперь имеем право формировать портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято», – сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба Кремля.