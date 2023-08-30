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ВЭБ рассматривает участие в создании крупной компании в сфере кибербезопасности

Ведомости

На рассмотрении госкорпорации развития ВЭБ.РФ (ВЭБ) находится один из проектов по созданию крупной компании в области кибербезопасности. Об этом заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали «правом на риск»: мы теперь имеем право формировать портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято», – сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы ВЭБа, отсутствие такого решения «тормозило» госкорпорацию в принятии инвестиционных решений. Теперь появился инструмент, чтобы «инвестировать в создание высокотехнологичных холдингов и оперировать с лучшими игроками». В том числе сейчас в ВЭБе рассматривают один из проектов по созданию крупной компании в области кибербезопасности.

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В феврале Минэкономразвития предложило снять ограничение на инвестирование госкорпорации ВЭБ.РФ в высокорисковые технологичные стартапы, предоставив ей так называемое право на риск. На новую программу портфельных вложений предполагалось выделить 50 млрд руб. из капитала ВЭБа, что составляет примерно 30% от всех венчурных инвестиций в России в 2021 г.

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Авторы инициативы отмечали, что объем венчурных инвестиций в России по итогам 2021 г. составил всего 0,15% ВВП по сравнению с 1,2% в США, Китае и Великобритании. Такое отставание ограничивает конкуренцию в технологическом секторе экономики, делая непривлекательным развитие в РФ для инновационных компаний.

Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко пояснял, что предложенный подход предполагает установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита. Он также предусматривает учет «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции», а не только фактического результата вложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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