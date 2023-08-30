ВЭБ рассматривает участие в создании крупной компании в сфере кибербезопасности
«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали «правом на риск»: мы теперь имеем право формировать портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято», – сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба Кремля.
По словам главы ВЭБа, отсутствие такого решения «тормозило» госкорпорацию в принятии инвестиционных решений. Теперь появился инструмент, чтобы «инвестировать в создание высокотехнологичных холдингов и оперировать с лучшими игроками». В том числе сейчас в ВЭБе рассматривают один из проектов по созданию крупной компании в области кибербезопасности.
В феврале Минэкономразвития предложило снять ограничение на инвестирование госкорпорации ВЭБ.РФ в высокорисковые технологичные стартапы, предоставив ей так называемое право на риск. На новую программу портфельных вложений предполагалось выделить 50 млрд руб. из капитала ВЭБа, что составляет примерно 30% от всех венчурных инвестиций в России в 2021 г.
Авторы инициативы отмечали, что объем венчурных инвестиций в России по итогам 2021 г. составил всего 0,15% ВВП по сравнению с 1,2% в США, Китае и Великобритании. Такое отставание ограничивает конкуренцию в технологическом секторе экономики, делая непривлекательным развитие в РФ для инновационных компаний.
Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко пояснял, что предложенный подход предполагает установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита. Он также предусматривает учет «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции», а не только фактического результата вложений.