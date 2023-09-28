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ГК «Ключевые системы и компоненты» выкупила активы Knorr-Bremse в России

Ведомости

Группа компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК КСК) выкупила российский бизнес международного холдинга по производству тормозных систем для грузового и рельсового транспорта Knorr-Bremse. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

В состав сделки вошли заводы «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и «Кнорр-Бремзе 1520», расположенные в Москве и Ленинградской области соответственно, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ГК КСК. В компании уточнили, что превратят подразделение Knorr-Bremse в Ленинградской области в ключевой производственный актив дивизиона «Тормозное оборудование».

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Новоприобретенные российские активы Knorr-Bremse помогут «Ключевым системам и компонентам» усилить свои предприятия в плане компетенций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования для городского рельсового транспорта, считают в ГК. В первую очередь речь идет о метро, а также о магистральном железнодорожном подвижном составе.

В ГК КСК входит более 30 предприятий, производящих оборудование в сфере транспортного машиностроения. Заводы действуют в восьми регионах страны с 2017 г.

Knorr-Bremse открыла в России дочерние предприятия «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и «Кнорр-Бремзе 1520» в 2014 г. совместно с российской «Федеральной грузовой компанией» (ФГК). Knorr-Bremse принадлежало 60% активов предприятий, ФГК – 40%. Позднее доля ФГК перешла в собственность «Холдинга Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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