ГК «Ключевые системы и компоненты» выкупила активы Knorr-Bremse в России
Группа компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК КСК) выкупила российский бизнес международного холдинга по производству тормозных систем для грузового и рельсового транспорта Knorr-Bremse. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
В состав сделки вошли заводы «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и «Кнорр-Бремзе 1520», расположенные в Москве и Ленинградской области соответственно, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ГК КСК. В компании уточнили, что превратят подразделение Knorr-Bremse в Ленинградской области в ключевой производственный актив дивизиона «Тормозное оборудование».
Новоприобретенные российские активы Knorr-Bremse помогут «Ключевым системам и компонентам» усилить свои предприятия в плане компетенций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования для городского рельсового транспорта, считают в ГК. В первую очередь речь идет о метро, а также о магистральном железнодорожном подвижном составе.
В ГК КСК входит более 30 предприятий, производящих оборудование в сфере транспортного машиностроения. Заводы действуют в восьми регионах страны с 2017 г.
Knorr-Bremse открыла в России дочерние предприятия «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и «Кнорр-Бремзе 1520» в 2014 г. совместно с российской «Федеральной грузовой компанией» (ФГК). Knorr-Bremse принадлежало 60% активов предприятий, ФГК – 40%. Позднее доля ФГК перешла в собственность «Холдинга Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ».