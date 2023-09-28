ГК «Ключевые системы и компоненты» выкупила активы Knorr-Bremse в России

Новоприобретенные российские активы Knorr-Bremse помогут «Ключевым системам и компонентам» усилить свои предприятия в плане компетенций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования для городского рельсового транспорта, считают в ГК. В первую очередь речь идет о метро, а также о магистральном железнодорожном подвижном составе.