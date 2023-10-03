«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в консервативном сценарии стоимость сделки может составлять 140 млрд руб., а в оптимистичном – достигать 200-220 млрд руб. Бурмистров отметил, что сейчас время для продажи оператора очень хорошее, поскольку и финансовые показатели компании, и стоимость б/у вагонов, на основании которой может быть рассчитана стоимость продажи пакета, за последнее время выросли. В частности, согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2022 г. выручка ПГК выросла на 19,4% до 105,8 млрд руб., чистая прибыль – в 1,7 раза до 38,4 млрд руб.