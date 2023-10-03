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«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина

Ведомости

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина может быть продана новому собственнику. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на шесть источников.

По информации издания, переговоры сейчас находятся на «продвинутой» стадии, но пока не завершены. Уточняется, что сделка может быть закрыта до конца года. Сама сделка будет носить денежный характер.

Имя покупателя неизвестно. Среди претендентов – «Деметра-холдинг», его акционеры или входящий в состав холдинга «Русагротранс», а также совладелец лизинговой компании «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail и бывший гендиректор «дочки» РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексей Тайчер. Однако все возможные покупатели либо самостоятельно, либо через представителей опровергли эту информацию. По информации двух собеседников издания, покупателем может стать «совершенно новая структура, хотя и аффилированная с известными участниками рынка».

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ПГК была основана в 2007 г. В 2011 г. 75% минус две акции приобрела структура Лисина «Независимая транспортная компания» (НТК). Тогда стоимость сделки составила 125,5 млрд руб. Спустя год структура Лисина консолидировала 100% ПГК, выкупив оставшийся пакет акций у РЖД за 50 млрд руб. Сейчас ПГК считается лидером среди операторов железнодорожных перевозок в России, она делит первое место с ФГК. 

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в консервативном сценарии стоимость сделки может составлять 140 млрд руб., а в оптимистичном – достигать 200-220 млрд руб. Бурмистров отметил, что сейчас время для продажи оператора очень хорошее, поскольку и финансовые показатели компании, и стоимость б/у вагонов, на основании которой может быть рассчитана стоимость продажи пакета, за последнее время выросли. В частности, согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2022 г. выручка ПГК выросла на 19,4% до 105,8 млрд руб., чистая прибыль – в 1,7 раза до 38,4 млрд руб.

В июле СМИ сообщали о том, что Лисин перевел свои доли в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) и ПГК с Кипра в ОАЭ, где в мае зарегистрировал компании специального назначения Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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