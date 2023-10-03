«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина
Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина может быть продана новому собственнику. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на шесть источников.
По информации издания, переговоры сейчас находятся на «продвинутой» стадии, но пока не завершены. Уточняется, что сделка может быть закрыта до конца года. Сама сделка будет носить денежный характер.
Имя покупателя неизвестно. Среди претендентов – «Деметра-холдинг», его акционеры или входящий в состав холдинга «Русагротранс», а также совладелец лизинговой компании «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail и бывший гендиректор «дочки» РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексей Тайчер. Однако все возможные покупатели либо самостоятельно, либо через представителей опровергли эту информацию. По информации двух собеседников издания, покупателем может стать «совершенно новая структура, хотя и аффилированная с известными участниками рынка».
ПГК была основана в 2007 г. В 2011 г. 75% минус две акции приобрела структура Лисина «Независимая транспортная компания» (НТК). Тогда стоимость сделки составила 125,5 млрд руб. Спустя год структура Лисина консолидировала 100% ПГК, выкупив оставшийся пакет акций у РЖД за 50 млрд руб. Сейчас ПГК считается лидером среди операторов железнодорожных перевозок в России, она делит первое место с ФГК.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в консервативном сценарии стоимость сделки может составлять 140 млрд руб., а в оптимистичном – достигать 200-220 млрд руб. Бурмистров отметил, что сейчас время для продажи оператора очень хорошее, поскольку и финансовые показатели компании, и стоимость б/у вагонов, на основании которой может быть рассчитана стоимость продажи пакета, за последнее время выросли. В частности, согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2022 г. выручка ПГК выросла на 19,4% до 105,8 млрд руб., чистая прибыль – в 1,7 раза до 38,4 млрд руб.