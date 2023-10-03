ПСБ намерен завершить интеграцию СМП-банка к началу 2024 года
Промсвязьбанк (ПСБ) может присоединить СМП-банк к 1 января 2024 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на финансовом рынке и собеседника, знакомого с ситуацией в банке.
Один из источников заявил, что для эффективности интеграции ПСБ придется произвести «масштабную оптимизацию». По его словам, необходимо будет сократить не менее 50% персонала СМП-банка. Другой собеседник не исключил, что итоговый процент сокращения может оказаться даже больше.
По состоянию на середину 2021 г. среднесписочная численность персонала СМП-банка составляла 2380 человек, а у ПСБ – 12 700. Более поздние данные отсутствуют.
Источник отметил, что под вопросом находится и сохранение сети отделений СМП-банка. По данным ЦБ, у кредитной организации 76 дополнительных офисов и семь филиалов, у ПСБ – 812 допофисов, около 10 филиалов и 5 мобильных офисов.
Планы по присоединению к 1 января 2024 г. подтвердили и в ПСБ. Там добавили, что в результате интеграции банк «получит новых клиентов в сегментах МСБ и розницы и нарастит корпоративный портфель». Комментируя возможные сокращения, в банке заявили, что «будут ориентироваться на возможности оптимизации дублирующих управленческих и обслуживающих функций». Также во внимание будут брать «представленность офисов каждого банка в том или ином регионе, востребованность тех или иных отделений со стороны клиентов и загруженность офисов».
Как отмечает «Коммерсантъ», если интеграция СМП-банка состоится в обозначенный срок, то он станет уже четвертым банком, консолидированным ПСБ за этот год. Весной 2023 г. группа присоединила Минбанк, а летом – Государственный банк ЛНР и Центральный республиканский банк ДНР.
30 декабря 2022 г. ПСБ завершил сделку по приобретению СМП-банка, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Источники «Коммерсанта» утверждали, что стоимость актива составила 46 млрд руб. В периметр сделки также вошли дочерние структуры, включая Мособлбанк (находится на санации у СПМ-банка с 2014 г.), «СМП-Страхование», факторинговая и лизинговая компании.