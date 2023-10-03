ПСБ намерен завершить интеграцию СМП-банка к началу 2024 года

Планы по присоединению к 1 января 2024 г. подтвердили и в ПСБ. Там добавили, что в результате интеграции банк «получит новых клиентов в сегментах МСБ и розницы и нарастит корпоративный портфель». Комментируя возможные сокращения, в банке заявили, что «будут ориентироваться на возможности оптимизации дублирующих управленческих и обслуживающих функций». Также во внимание будут брать «представленность офисов каждого банка в том или ином регионе, востребованность тех или иных отделений со стороны клиентов и загруженность офисов».