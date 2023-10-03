Минпромторг: торговые центры «Мега» продолжат работу под прежним названием

Он отметил, что сейчас Газпромбанк (ГПБ) работает над стратегией по замещению высвободившихся площадей IKEA и «Мега» после ухода зарубежных компаний. Кроме того, завершается аудит инвестиционной программы «Мега», которую новый владелец активов планирует возобновить в ближайшее время, заявил замминистра.