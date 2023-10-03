Минпромторг: торговые центры «Мега» продолжат работу под прежним названием
Название торговых центров «Мега» в России не изменится. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает «РИА Новости».
«Группа Газпромбанк намерена развивать полученные площади без ребрендинга – в планах сохранение узнаваемого бренда "Мега"», – сказал он.
Евтухов добавил, что все рабочие места и права сотрудников также сохранятся в полном объеме.
Он отметил, что сейчас Газпромбанк (ГПБ) работает над стратегией по замещению высвободившихся площадей IKEA и «Мега» после ухода зарубежных компаний. Кроме того, завершается аудит инвестиционной программы «Мега», которую новый владелец активов планирует возобновить в ближайшее время, заявил замминистра.
В конце сентября стало известно, что группа ГПБ выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. В сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м.
Сумма сделки не раскрывается. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров усомнился, что стоимость актива в текущих условиях и с учетом дисконтов могла превысить $2 млрд.