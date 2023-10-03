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Минпромторг: торговые центры «Мега» продолжат работу под прежним названием

Ведомости

Название торговых центров «Мега» в России не изменится. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает «РИА Новости».

«Группа Газпромбанк намерена развивать полученные площади без ребрендинга – в планах сохранение узнаваемого бренда "Мега"», – сказал он. 

Евтухов добавил, что все рабочие места и права сотрудников также сохранятся в полном объеме.

Он отметил, что сейчас Газпромбанк (ГПБ) работает над стратегией по замещению высвободившихся площадей IKEA и «Мега» после ухода зарубежных компаний. Кроме того, завершается аудит инвестиционной программы «Мега», которую новый владелец активов планирует возобновить в ближайшее время, заявил замминистра.

Газпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в России

Покупка портфеля шведской Ingka Centres могла обойтись группе примерно в $2 млрд

В конце сентября стало известно, что группа ГПБ выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. В сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м.

Сумма сделки не раскрывается. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров усомнился, что стоимость актива в текущих условиях и с учетом дисконтов могла превысить $2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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