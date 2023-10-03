Песков: рано объявлять позицию Кремля по прогрессивной шкале налогообложения
Преждевременно говорить о позиции Кремля по вопросу о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах, и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля», – уточнил Песков на вопрос о том, считает ли Кремль, что время для этого пришло.
3 октября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Согласно тексту документа, предусматривается введение налоговых ставок от 0 до 35%. Нулевая ставка предлагается для доходов менее 360 000 руб. в год. Максимальная ставка в 35% предлагается для доходов свыше 100 млн руб.
По словам Нилова, это «ожидаемый шаг», который способен не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства.
С 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. в год составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне – 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13%-ная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.