Песков: рано объявлять позицию Кремля по прогрессивной шкале налогообложения

«Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах, и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля», – уточнил Песков на вопрос о том, считает ли Кремль, что время для этого пришло.