Владелец Aperol потребовал запретить продажу напитков под своим брендом в России

На фоне начала спецоперации России на Украине Campari заявила о приостановке инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что с января по июль 2023 г. «Кампари Рус» ввезла в Россию 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. Выручка компании по итогам 2022 г. достигла 7,5 млрд руб. (+20,9% относительно 2021 г.), а чистая прибыль – 507,6 млн руб.