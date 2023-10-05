Владелец Aperol потребовал запретить продажу напитков под своим брендом в России
Компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке. На иск обратил внимание «Коммерсантъ».
Заседание по делу назначено на 30 октября. Ранее суд отказал Campari в обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара. Компания отмечала, что не давала согласия на поставки и что бренд Aperol не включен в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
На сайте «Мастер-Трейд» сказано, что дистрибутор поставляет вина Trozo, Lamazi, виски Campbell Meyer & Company, водку Shaman’s и др. Газета пишет, что, по данным Росаккредитации, у компании есть декларация на поставки Aperol. «Мастер-Трейд» также ранее получил декларацию на Martini Asti. В российском Bacardi отказались комментировать возможные претензии к сторонним дистрибуторам. В Campari и «Мастер-Трейд» также не ответили на запрос издания.
Как пояснила президент таможенно-логистического брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская, в ситуации, когда бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), но не разрешен к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя на выпуск товара. Если же тот молчит, то таможня может выпустить товар при отсутствии признаков контрафакта. Шленская допустила, что Campari могла вовремя не ответить российской таможне.
В ФТС заявили, что отсутствие согласия правообладателя не является основанием для отказа в выпуске.
На фоне начала спецоперации России на Украине Campari заявила о приостановке инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что с января по июль 2023 г. «Кампари Рус» ввезла в Россию 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. Выручка компании по итогам 2022 г. достигла 7,5 млрд руб. (+20,9% относительно 2021 г.), а чистая прибыль – 507,6 млн руб.