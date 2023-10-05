Газета
Бизнес

Владелец Aperol потребовал запретить продажу напитков под своим брендом в России

Ведомости

Компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке. На иск обратил внимание «Коммерсантъ». 

Заседание по делу назначено на 30 октября. Ранее суд отказал Campari в обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара. Компания отмечала, что не давала согласия на поставки и что бренд Aperol не включен в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

На сайте «Мастер-Трейд» сказано, что дистрибутор поставляет вина Trozo, Lamazi, виски Campbell Meyer & Company, водку Shaman’s и др. Газета пишет, что, по данным Росаккредитации, у компании есть декларация на поставки Aperol. «Мастер-Трейд» также ранее получил декларацию на Martini Asti. В российском Bacardi отказались комментировать возможные претензии к сторонним дистрибуторам. В Campari и «Мастер-Трейд» также не ответили на запрос издания.

Ранее по теме: Российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol

Как пояснила президент таможенно-логистического брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская, в ситуации, когда бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), но не разрешен к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя на выпуск товара. Если же тот молчит, то таможня может выпустить товар при отсутствии признаков контрафакта. Шленская допустила, что Campari могла вовремя не ответить российской таможне.

В ФТС заявили, что отсутствие согласия правообладателя не является основанием для отказа в выпуске.

На фоне начала спецоперации России на Украине Campari заявила о приостановке инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что с января по июль 2023 г. «Кампари Рус» ввезла в Россию 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. Выручка компании по итогам 2022 г. достигла 7,5 млрд руб. (+20,9% относительно 2021 г.), а чистая прибыль – 507,6 млн руб. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных