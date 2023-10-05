В России бизнесу вернули почти 250 млрд рублей задолженности по госконтрактам

Всего аппарат уполномоченного принял за этот период 784 жалобы по административной тематике, что на 38% меньше год к году. В 14% от их числа предприниматели пожаловались на нарушения при государственных и муниципальных закупках, в частности на задержку оплаты поставленных государству товаров.