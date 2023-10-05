В России бизнесу вернули почти 250 млрд рублей задолженности по госконтрактам
В России за первые девять месяцев усилиями прокуратуры и бизнес-обмудсменов предпринимателям было возвращено свыше 247 млрд руб. задолженности по госконтрактам, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Всего аппарат уполномоченного принял за этот период 784 жалобы по административной тематике, что на 38% меньше год к году. В 14% от их числа предприниматели пожаловались на нарушения при государственных и муниципальных закупках, в частности на задержку оплаты поставленных государству товаров.
«В целом усилиями органов прокуратуры, в том числе при содействии института уполномоченных, предпринимателям возвращено больше 247 млрд руб. задолженности. Отдельно взятыми усилиями уполномоченных – более 33 млрд», – говорится в сообщении.
Титов также отметил, что, судя по жалобам, зачастую заказчики в одностороннем порядке расторгают договор, сами при этом делая все, чтобы его нельзя было исполнить. Омбудсмен обращал внимание Генпрокуратуры на такую тенденцию, отметив, что «надо проверять доводы обеих сторон».
Еще 17% жалоб связаны с несовершенством законодательства и предложениями его изменить. В аппарате омбудсмена выделили, в частности, вопросы регистрации рекламных объявлений. Помимо этого, 13% жалоб связаны с земельными и имущественными отношениями, 7% – с налоговыми проверками или действиями налоговиков, 6% – с решениями судов. 22 % обращений касаются самых разных вопросов, связанных с действиями органов власти или естественных монополий.
Ранее стало известно, что объем дебиторской задолженности федеральных органов власти (т. е. средства, которые должны поступить в бюджет, или же результат, который должен поступить в обмен на потраченные деньги) вырос за первое полугодие на 41% (5,7 трлн руб.) и достиг 19,4 трлн руб. Сумма задолженности по выданным авансам по госконтрактам увеличилась на 4,7 трлн руб. до 13,98 трлн руб.