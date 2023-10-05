«Аэрофлот» увеличил частоту рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 октября увеличивает частоту рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщается на сайте перевозчика.
«С 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта "Шереметьево" в Шарм-эль-Шейх добавятся новые рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября авиакомпания, в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду, запланировала дополнительные частоты по вторникам, четвергам и субботам», – говорится в сообщении.
В результате число еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх в осенне-зимний период увеличится до 11, а в Хургаду – до 10. В компании рассчитывает, что новые рейсы удовлетворят выросший сезонный спрос на курорты Красного моря. Регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом «Аэрофлот» возобновил в октябре 2022 г.
Со 2 октября сезонные прямые регулярные рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх ранее возобновила авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх выполняются четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00 с прилетом в 20:53. Обратно – в 22:10 с прилетом в 1:25 следующего дня. Рейсы из Сочи в Хургаду планировались три раза в неделю.