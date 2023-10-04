«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Со 2 октября сезонные прямые регулярные рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх ранее возобновила авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх выполняются четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00 с прилетом в 20:53. Обратно – в 22:10 с прилетом в 1:25 следующего дня. Рейсы из Сочи в Хургаду планировались три раза в неделю.