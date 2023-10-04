«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Аэрофлот возобновляет регулярные полёты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте перевозчика.
«Прямые рейсы из аэропорта Пулково в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх – 1 ноября. <...> Эти туристические направления Египта традиционно пользуются спросом у путешественников, в том числе в осенне-зимний период», – говорится в сообщении.
Рейсы, как уточняется, будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 два раза в неделю.
Со 2 октября сезонные прямые регулярные рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх ранее возобновила авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх выполняются четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00 с прилетом в 20:53. Обратно – в 22:10 с прилетом в 1:25 следующего дня. Рейсы из Сочи в Хургаду планировались три раза в неделю.
На этой неделе «Аэрофлот» также сообщил, что с 3 ноября возобновит прямые регулярные рейсы из Москвы в казахстанский Шымкент. Вылеты рейса SU1950 на самолетах Airbus A320 будут выполняться один раз в неделю по пятницам из «Шереметьево». Обратный рейс SU1951 – по субботам. С 23 декабря «Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг.