«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы между Москвой и Шымкентом

С 23 декабря «Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Самолеты из «Шереметьево» будут вылетать трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, из Гонконга – по средам, пятницам и воскресеньям.