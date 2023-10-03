«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы между Москвой и Шымкентом
Вылеты рейса SU1950 на самолетах Airbus A320 будут выполняться один раз в неделю по пятницам из «Шереметьево». Обратный рейс SU1951 — по субботам.
«Аэрофлот» уточняет, что Шымкент станет шестым городом Казахстана, в который самолеты компании летают из Москвы. Сейчас рейсами «Аэрофлота» из «Шереметьево» можно попасть в Астану, Актау, Атырау, Алма-Ату и Караганду.
С 23 декабря «Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Самолеты из «Шереметьево» будут вылетать трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, из Гонконга – по средам, пятницам и воскресеньям.