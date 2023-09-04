Газета
Общество

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Сочи

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновит сезонные прямые регулярные рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх со 2 октября. Об этом сообщили на сайте компании.

Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00 с прилетом в 20:53. Обратно – в 22:10 с прилетом в 1:25 следующего дня.

Рейсы из Сочи в Хургаду планируются три раза в неделю. Самолеты будут отправляться в 12:00 по вторникам и четвергам и в 14:00 по воскресенья. По четвергам обратный вылет назначен на 17:00, по вторникам на 17:10, по воскресеньям на 18:40.

Самолеты авиакомпании «Россия» начнут летать в Гавану с 24 декабря. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Перелет займет 14 часов 20 минут.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных