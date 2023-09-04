Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Сочи

Рейсы из Сочи в Хургаду планируются три раза в неделю. Самолеты будут отправляться в 12:00 по вторникам и четвергам и в 14:00 по воскресенья. По четвергам обратный вылет назначен на 17:00, по вторникам на 17:10, по воскресеньям на 18:40.