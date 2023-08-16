Авиакомпания «Россия» начнет летать в Гавану с 24 декабря
«Открываем рейсы в Гавану с 24 декабря! Полеты будет выполнять а/к «Россия» два раза в неделю — по средам и воскресеньям», – сказано в сообщении.
Перелет в Гавану займет 14 часов 20 минут, а стоимость билетов в одну сторону начинается от 62 000 руб.
Ранее в интервью «Ведомостям» генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский напомнил, что решение о запуске перелетов на Кубу было принято еще в мае 2023 г., первый рейс был выполнен 1 июля. Александровский также сообщил, что «Россия» с сентября уже увеличила частоту вылетов в Варадеро с двух до трех раз в неделю.
По его словам, у кубинского направления положительная рентабельность, но компания работает над улучшением результатов. Он отметил, что есть коммерческое ограничение, согласно которому на Кубу компания может лететь с загрузкой в 85%, а обратно с 100%-ной загрузкой.
В конце июля АТОР сообщил, что за январь – июнь 2023 г. на Кубу прилетели свыше 67 600 граждан России, что превышает показатель за весь 2022 г. По прогнозам российского посольства, карибскую страну по итогам этого года посетят не менее 100 000 россиян.