Авиакомпания «Россия» начнет летать в Гавану с 24 декабря

Ранее в интервью «Ведомостям» генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский напомнил, что решение о запуске перелетов на Кубу было принято еще в мае 2023 г., первый рейс был выполнен 1 июля. Александровский также сообщил, что «Россия» с сентября уже увеличила частоту вылетов в Варадеро с двух до трех раз в неделю.