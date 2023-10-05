РБК: экс-руководитель ОСК Рахманов может занять должность в «Ростехе»
Бывший руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов может перейти на должность советника гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил РБК со ссылкой на источники. Грядущее назначение подтверждает также источник «Ведомостей», близкий к одной из входящей в ОСК верфей.
Собеседники РБК уточняют, что функционал и зона ответственности Рахманова пока не определены.
Рахманов был главой ОСК с 2014 по 2023 г., покинув пост после передачи корпорации банку ВТБ в августе. Место главы ОСК занял бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков.
В 2019 г. «Ведомости» писали, что против продления его полномочий выступали в Минобороны РФ – там не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.