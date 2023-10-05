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Бизнес

РБК: экс-руководитель ОСК Рахманов может занять должность в «Ростехе»

Ведомости

Бывший руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов может перейти на должность советника гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил РБК со ссылкой на источники. Грядущее назначение подтверждает также источник «Ведомостей», близкий к одной из входящей в ОСК верфей.

Собеседники РБК уточняют, что функционал и зона ответственности Рахманова пока не определены.

Рахманов был главой ОСК с 2014 по 2023 г., покинув пост после передачи корпорации банку ВТБ в августе. Место главы ОСК занял бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков.

В 2019 г. «Ведомости» писали, что против продления его полномочий выступали в Минобороны РФ – там не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники.

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.

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