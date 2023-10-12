«Аэрофлот» сообщил о росте числа направлений в осенне-зимнем сезоне на 10%

В компании напомнили, что зимой будут запущены новые регулярные рейсы за рубеж. В частности, в Дубай – из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга, на Маврикий и в Шымкент – из Москвы, а также на Пхукет – из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – из Санкт-Петербурга. Также компания возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану и увеличит частоту полетов в города «для пляжного отдыха». Также вылеты из Москвы в Кировск, где находится горнолыжный курорт, будут ежедневными.