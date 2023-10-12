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Бизнес

«Аэрофлот» сообщил о росте числа направлений в осенне-зимнем сезоне на 10%

Ведомости

Общее количество направлений группы «Аэрофлот» в осенне-зимнем сезоне вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом и достигнет 190, сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» переходит на осенне-зимнее расписание с 29 октября, оно продлится до 30 марта 2024 г. В компании рассчитывают, что в этот период провозная емкость вырастет на 15%.

Из 190 направлений 104 будут внутренними. По 114 направлениям полеты будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот», остальные – авиакомпания «Россия» (входит в группу).

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В компании напомнили, что зимой будут запущены новые регулярные рейсы за рубеж. В частности, в Дубай – из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга, на Маврикий и в Шымкент – из Москвы, а также на Пхукет – из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – из Санкт-Петербурга. Также компания возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану и увеличит частоту полетов в города «для пляжного отдыха». Также вылеты из Москвы в Кировск, где находится горнолыжный курорт, будут ежедневными.

В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Россия», «Победа» и сам «Аэрофлот». За девять месяцев этого года пассажиропоток группы составил 35,8 млн человек, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре группа перевезла 4,6 млн пассажиров на всех направлениях. Это на 4,7% больше по сравнению с сентябрем 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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