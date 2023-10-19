Завод «Москвич» выпустил около 27 000 автомобилей
Завод «Москвич» с запуска в 2022 г. произвел уже около 27 000 автомобилей, заявил коммерческий директор автозавода Александр Мигаль в интервью ТАСС.
«В настоящий момент мы произвели около 27 000 автомобилей, а уже в следующем году планируем 50 000, продано более 9500 автомобилей», – рассказал он.
Мигаль добавил, что в 2024 г. завод планирует запустить сборку полного цикла, а в 2025 г. – представить электромобиль. Сейчас предприятие начало начало самостоятельную сварку кузовов. Главным приоритетом для руководства «Москвича», по его оценке, является локализация производства, поскольку она позволит меньше зависеть от курса рубля.
Сейчас в России, отметил Мигаль, открыто более 80 официальных точек продаж более чем в 50 городах, к концу года ожидается формирование сети из около 90 дилерских центров. Основные объемы продаж пока сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, но компания фиксирует и увеличение продаж в Поволжье и на Урале.
Французской Renault, ушедшей из РФ после начала спецоперации на Украине, принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, а также доля почти в 68% в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». По итогам достигнутых договоренностей французская компания передала долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.
Перезапустить производство на автозаводе, которому столичные власти дали историческое название «Москвич», удалось к концу ноября 2022 г. Технологическим партнером московского правительства в этом проекте стал «Камаз». Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале предприятия и инвестициях в него по 5 млрд руб. «Камаз» же поспособствовал тому, что за основу современного «Москвича» были взяты автомобили китайской корпорации JAС. Она является партнером «Камаза» по проекту коммерческих фургонов «Компас».