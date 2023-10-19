Завод «Москвич» выпустил около 27 000 автомобилей

Французской Renault, ушедшей из РФ после начала спецоперации на Украине, принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, а также доля почти в 68% в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». По итогам достигнутых договоренностей французская компания передала долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.