Бизнес предложил поправки в УК для снижения давления на предпринимателей

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В частности, речь идет о декриминализации нарушений по 10 статьям, в том числе за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), мошенничество без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159 УК РФ), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147 УК РФ) и др. Часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением, полагают в РСПП.