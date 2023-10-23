Бизнес предложил поправки в УК для снижения давления на предпринимателей
Ассоциация предпринимателей «Деловая Россия» направила в администрацию президента России предложения с изменениями в УК РФ и УПК РФ. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Среди предложений «Деловой России» – отмена использования статьи об организации преступного сообщества (ст. 220 УК РФ) применительно к предпринимателям.
Помимо этого, в «Деловой России» предложили скорректировать подход к учету «предпринимательских» составов преступления. По информации сообщества, сейчас есть статика только по тем статьям, которые безусловно относятся к предпринимательским: мошенничество, незаконное предпринимательство, создание юрлица через подставных лиц и др. При этом статистики о количестве преследований предпринимателей по общеуголовным статьям (например, ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) не ведется.
Среди других предложений – выделение в УК РФ специального состава для мошенничества при возмещении НДС. Расследование дела по общеуголовным статьям приводит к заключению предпринимателя под стражу и несоблюдению сроков возврата изъятого имущества, что создает риски банкротства, добавили в «Деловой России».
«Предложенные изменения в законодательство позволят лучше защищать права предпринимателей и в случае претензий со стороны правоохранительных органов сохранять больше работающих предприятий, а с ними — налоговых поступлений и рабочих мест», – отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.
В марте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В частности, речь идет о декриминализации нарушений по 10 статьям, в том числе за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), мошенничество без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159 УК РФ), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147 УК РФ) и др. Часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением, полагают в РСПП.
16 марта прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. По ее итогам глава государства дал поручение к 1 июня представить предложения по снижению давления на бизнес. 26 мая Путин также принял участие в ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия», по итогам которого он поручил бизнес-сообществу к 1 октября подготовить предложения с поправками в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.