Белоусов заявил о планах масштабировать эксперимент с нулевым НДС для общепита

С 1 января 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и т. д., а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти ряд условий: сумма его доходов не может превышать 2 млрд руб., доля выручки от профильной деятельности должна быть не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте.