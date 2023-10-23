Газета
Бизнес

Белоусов заявил о планах масштабировать эксперимент с нулевым НДС для общепита

Ведомости

Власти намерены распространить эксперимент по освобождению организаций общепита от уплаты НДС на новые отрасли, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на парламентских слушаниях, посвященных развитию МСП. Трансляция мероприятия велась на канале «Дума-ТВ».

«Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли <...>. Мера доказала свою эффективность, будем масштабировать», – рассказал он.

В июне о планах расширить «ресторанный» режим с нулевым НДС на новые отрасли говорил и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По оценкам Минфина, «выпадение» поступлений по НДС и страховым взносам полностью перекрыто обелением заработной платы и росту занятости сектора общепита. В ведомстве рассматривают распространение режима, например, на такие отрасли, как деятельность охранных служб и розничная торговля непищевыми товарами.

С 1 января 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и т. д., а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти ряд условий: сумма его доходов не может превышать 2 млрд руб., доля выручки от профильной деятельности должна быть не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте.

Минфин зафиксировал обеление общепита из-за обнуления НДС

Бизнес совместно с ФНС разрабатывает систему мониторинга «несознательных» компаний отрасли

Ранее с инициативой распространить эксперимент по обнулению НДС на сферы, где расходы бизнеса сильно зависят от численности персонала, выступало объединение «Опора России», писали «Ведомости». В объединении рассказали, что благодаря льготе фонд оплаты труда вырос в 1,5 раза, выплаты по страховым взносам – в 1,4 раза, занятость увеличилась в 1,3 раза.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных