Белоусов заявил о планах масштабировать эксперимент с нулевым НДС для общепита
«Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли <...>. Мера доказала свою эффективность, будем масштабировать», – рассказал он.
В июне о планах расширить «ресторанный» режим с нулевым НДС на новые отрасли говорил и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По оценкам Минфина, «выпадение» поступлений по НДС и страховым взносам полностью перекрыто обелением заработной платы и росту занятости сектора общепита. В ведомстве рассматривают распространение режима, например, на такие отрасли, как деятельность охранных служб и розничная торговля непищевыми товарами.
С 1 января 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и т. д., а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти ряд условий: сумма его доходов не может превышать 2 млрд руб., доля выручки от профильной деятельности должна быть не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте.
Ранее с инициативой распространить эксперимент по обнулению НДС на сферы, где расходы бизнеса сильно зависят от численности персонала, выступало объединение «Опора России», писали «Ведомости». В объединении рассказали, что благодаря льготе фонд оплаты труда вырос в 1,5 раза, выплаты по страховым взносам – в 1,4 раза, занятость увеличилась в 1,3 раза.