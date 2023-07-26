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Минфин зафиксировал обеление общепита из-за обнуления НДС

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Анастасия Бойко Роман Романов Маргарита Соболь
Применение налоговых льгот спровоцировало массовый выход ресторанного бизнеса из тени на свет / Артем Геодакян / ТАСС

Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора. Выручка в компаниях – участницах пилотного проекта выросла на 55%, с 42,1 млрд в I квартале 2022 г. (старт действия льготы) до 65,4 млрд руб. в I квартале 2023 г., следует из материалов Минфина (есть у «Ведомостей»). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. показатель вырос в 2,3 раза.

Среднеквартальная выручка за вычетом инфляции выросла в 1,5  раза, в то время как у налогоплательщиков, которые не применяют льготы, она осталась на уровне 2021 г., следует из материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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