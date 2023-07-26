Минфин зафиксировал обеление общепита из-за обнуления НДС

Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора. Выручка в компаниях – участницах пилотного проекта выросла на 55%, с 42,1 млрд в I квартале 2022 г. (старт действия льготы) до 65,4 млрд руб. в I квартале 2023 г., следует из материалов Минфина (есть у «Ведомостей»). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. показатель вырос в 2,3 раза.