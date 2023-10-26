СМИ узнали подробности продажи контрольного пакета «Яндекса» инвесторам
Контрольный пакет российского «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.
По информации издания, стороны заинтересованы закрыть сделку до конца года. Хотя в «графике стоит ноябрь», окончательные сроки будут зависеть от администрации президента, решения совета директоров «Яндекса» и от санкционных аспектов. Уточняется, что стоимость российского бизнеса оценили в $5,5 млрд с учетом дисконта в 50%.
Как рассказал источник издания, в число потенциальных инвесторов входят группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Помимо этого в переговорах принимает участие и представитель «Лукойла». По информации Forbes, участие нефтяной компании может быть оформлено через пенсионный фонд «Открытие», который до 2018 г. назывался «Лукойл-Гарантом».
Предполагается, что после закрытия сделки именно инвесторы, а не Алексей Кудрин, как планировалось изначально, получат право на управление советом директоров. Первоначальной идее о роли Кудрина помешали введенные в его отношении санкции. «Сделка уже без его (Алексея Кудрина. — Ред.) особого участия готовится. Очевидная до санкций позиция Кудрина как преемника Воложа стала после санкций неочевидной», – сказал один из источников издания.
Представитель Kismet участие в переговорах отрицает. «Ни Иван Таврин, ни Kismet не ведет никаких переговоров о вхождении в капитал "Яндекса" и не владеет ни единой акцией этой компании», – сообщил он Forbes.
5 декабря 2022 г. Кудрин, досрочно сложив полномочия председателя Счетной палаты, принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию, а 20 июля 2023 г. он попал под блокирующие санкции США.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. Последняя со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.
25 мая в «Яндексе» сообщили, что получили заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Уточнялось, что инвесторы не будут иметь контроля над компанией, его сохранит за собой менеджмент.
Основным акционером компании является LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Семейный траст больше не имеет права голоса в компании: в 2022 г. он передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании. В свободном обращении находится 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.