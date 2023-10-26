СМИ узнали подробности продажи контрольного пакета «Яндекса» инвесторам

Предполагается, что после закрытия сделки именно инвесторы, а не Алексей Кудрин, как планировалось изначально, получат право на управление советом директоров. Первоначальной идее о роли Кудрина помешали введенные в его отношении санкции. «Сделка уже без его (Алексея Кудрина. — Ред.) особого участия готовится. Очевидная до санкций позиция Кудрина как преемника Воложа стала после санкций неочевидной», – сказал один из источников издания.