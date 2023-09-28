Главе ВТБ Костину неинтересны акции «Яндекса»

Вновь о возможном приобретении ВТБ доли в «Яндексе» заговорили 26 сентября, когда Frank Media со ссылкой на источники сообщил, что госбанк уже несколько месяцев обсуждает обмен своего пакета (около 7%) в крупнейшем ритейлере на Балканах Fortenova Grupa на акции IT-компании. Fortenova якобы планировала скупать акции «Яндекса» у западных инвесторов, после чего они обменивались бы на долю в самом ритейлере. Представитель ВТБ позже заявил, что банк в настоящее время не ведет таких переговоров с Fortenova. Долю в ритейлере ВТБ получил в счет погашения долгов компании на 350 млн евро.