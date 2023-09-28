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Инвестиции

Главе ВТБ Костину неинтересны акции «Яндекса»

Он заявил об отсутствии у него личного интереса к этим бумагам
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

У предправления ВТБ Андрея Костина нет личного интереса к акциям «Яндекса». Об этом он заявил 28 сентября журналистам в кулуарах Московского финансового форума, передает корреспондент «Ведомостей». «Нет у меня интереса к акциям "Яндекса", личного интереса», – сказал глава ВТБ. От других комментариев Костин отказался. 

Потенциальный интерес ВТБ к покупке доли в «Яндексе» обсуждается с мая этого года. Тогда Костин заявил, что госбанк входит в число участников «большого консорциума» инвесторов, добавив, что доля ВТБ еще будет обсуждаться, но вопрос ее приобретения в российском IT-гиганте может быть решен до конца года. Позднее представитель ВТБ уточнил, что финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях.

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Но уже в июне Костин заявил, что ВТБ не станет принимать участие в сделке по покупке доли в «Яндексе», потому что инвесторам предлагают купить часть иностранной компании (головная структура «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах) без дисконта в 50%, предусмотренного в законодательстве. Такую сделку банкир назвал плохой.

Вновь о возможном приобретении ВТБ доли в «Яндексе» заговорили 26 сентября, когда Frank Media со ссылкой на источники сообщил, что госбанк уже несколько месяцев обсуждает обмен своего пакета (около 7%) в крупнейшем ритейлере на Балканах Fortenova Grupa на акции IT-компании. Fortenova якобы планировала скупать акции «Яндекса» у западных инвесторов, после чего они обменивались бы на долю в самом ритейлере. Представитель ВТБ позже заявил, что банк в настоящее время не ведет таких переговоров с Fortenova. Долю в ритейлере ВТБ получил в счет погашения долгов компании на 350 млн евро.

19 мая Bloomberg сообщил, что основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и глава «Норникеля» Владимир Потанин подали заявки на приобретение как минимум 51% акций «Яндекса» примерно за $7-7,5 млрд. Заявка Потанина, писало агентство, включает потенциальных соинвесторов, в том числе ВТБ и Романа Абрамовича. Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, писал Bloomberg.

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Позднее представитель «Яндекса» сообщил, что в компании рассматривают заявки потенциальных инвесторов на покупку различных пакетов в ней. Новые владельцы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса», подчеркнул представитель компании.

Возможные изменения в корпоративной структуре «Яндекс» анонсировал в конце ноября прошлого года. Российский бизнес планируется передать в управление менеджмента, в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений «облаков», беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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